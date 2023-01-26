جنرال أوكراني: أسقطنا 47 صاروخا في هجوم روسي اليوم

قال جنرال أوكراني كبير إن الدفاعات الجوية لبلاده أسقطت 47 من 55 صاروخا أطلقتهم روسيا صوب أوكرانيا اليوم الخميس.

أضاف الجنرال فاليري زالوجني عبر قناته على تيليجرام أن موسكو استخدمت الصاروخ كينجال كيه.إتش-47 الأسرع من الصوت وصواريخ أخرى. وذكر أن 20 من الصواريخ التي أطلقتها موسكو أُسقطت حول منطقة العاصمة كييف.

وفال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف، الخميس، إن شخصا قتل وأصيب اثنان بعد أن أصاب صاروخ روسي مبانى غير سكنية في جنوب العاصمة.

وأضاف كليتشكو عبر تطبيق المراسلة تيليجرام “نقل المسعفون الضحايا إلى المستشفى”.

وقال مسؤولون إن روسيا أطلقت وابلا من الصواريخ على أوكرانيا خلال ساعة الذروة صباح اليوم.

وحث كليتشكو السكان على البقاء في الملاجئ صباح اليوم الخميس بعد سماع دوي انفجار في العاصمة الأوكرانية

وسمع مراسلو رويترز في كييف انفجارا واحدا على الأقل.

شنت روسيا أحدث هجوم جوي لها على أوكرانيا خلال ساعة الذروة صباح اليوم الخميس وطلب مسؤولون أوكرانيون من السكان الاحتماء في الملاجئ بينما أسقطت قوات الدفاع الجوي صواريخ قادمة.

وسمع مراسل لرويترز صوت صاروخ يحلق في السماء على ارتفاع منخفض على بعد نحو 30 كيلومترا من العاصمة كييف.

وأعلن فيتالي كيم حاكم منطقة ميكولايف عبر تطبيق المراسلة تيليجرام رصد صاروخين روسيين فوق المنطقة.

وقال “الصواريخ تحلق داخل الأراضي الأوكرانية. اثنان على الأقل (متجهان) إلى الشمال الغربي عبر منطقة ميكولايف”.

ودوت الإنذارات من الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد بينما كان الناس يتجهون إلى أعمالهم. وفي العاصمة، احتمي الناس في محطة لقطارات الأنفاق، وجلس بعضهم على بطانيات ومقاعد بلاستيكية صغيرة.