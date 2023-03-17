جنرال أوكراني: روسيا تستخدما كل قواتها لحصار باخموت بالكامل

جنود من الجيش الأوكراني على خط المواجهة قرب باخموت

ذكر قائد القوات البرية الأوكرانية (الجمعة 17-3-2023) أن القوات الروسية تحاول اختراق الدفاعات الأوكرانية في عدة اتجاهات في محاولة لحصار مدينة باخموت الشرقية الصغيرة بالكامل.

وقال الجنرال أولكسندر سيرسكي “لا تزال باخموت بؤرة الأعمال العدوانية. المعارك من أجل المدينة مستمرة”.

وأضاف “العدو يستخدم كل قواته ويحاول اختراق الدفاع في عدة اتجاهات ومحاصرة المدينة بالكامل”.

ويشكل الاستيلاء على باخموت أولوية لدى روسيا في استراتيجيتها للسيطرة على منطقة دونباس الصناعية بشرق أوكرانيا.

في سياق متصل، قالت روسيا إن جميع الطائرات المقاتلة التي ترسلها دول الغرب إلى أوكرانيا ستُدمر بعدما تعهدت بولندا وسلوفاكيا العضوان بحلف شمال الأطلسي بإرسال مقاتلات ميج-29 إلى كييف.

وأرسلت الدول الأعضاء بالحلف مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بمليارات الدولارات منذ بدء الغزو الروسي في العام الماضي، وذلك في ظل مطالبة كييف بأسلحة تقول إنها ضرورية لصد التقدم الروسي.

واتهمت موسكو الغرب بالمشاركة مباشرة في الصراع من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة وحذرت من قبل أن أسلحة الحلف ستكون أهدافا مشروعة لقواتها.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين “خلال العملية العسكرية الخاصة، ستكون كل هذه المعدات عرضة للدمار”.

وأضاف “أن هذه الدول تتخلص من معدات قديمة غير ضرورية”.