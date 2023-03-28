جنرال أوكراني: نسعى لإنهاك القوات الروسية في باخموت

قال قائد القوات البرية الأوكرانية في مقطع مصور نُشر، الثلاثاء، إن أوكرانيا تسعى إلى إلحاق خسائر فادحة بالقوات الروسية التي تحاول السيطرة على مدينة باخموت الصغيرة في شرق البلاد.

وفي المقطع الذي يُظهره وهو يخاطب الجنود في ما يبدو أنه مستودع صناعي كبير، قال الجنرال أولكسندر سيرسكي إن روسيا تواصل التركيز على منطقة باخموت بعد أشهر من القتال.

وترى موسكو أن الاستيلاء على باخموت أمر حيوي لجهودها لفرض سيطرتها بصورة كاملة على منطقة دونباس الصناعية في شرق أوكرانيا.

وقال سيرسكي في المقطع المصور المنشور عبر تطبيق تيليغرام “إنهم لا يتوقفون عن محاولة محاصرة المدينة والاستيلاء عليها”.

وأضاف “اعتبارا من اليوم، مهمتنا الرئيسية هي إنهاك قوات العدو وإلحاق خسائر فادحة بها. وسيخلق ذلك الظروف اللازمة للمساعدة في تحرير الأراضي الأوكرانية وتسريع انتصارنا.”

ويجري سيرسكي لقاءات مع القوات بالقرب من خط المواجهة فيما تستعد أوكرانيا لهجوم مضاد محتمل بعد 13 شهرا من الحرب. وقال أمس الاثنين إن الدفاع عن باخموت ضرورة عسكرية.

وقال سيرسكي إن زياراته للقاء القوات بالقرب من خط المواجهة ضرورية له ولقادته للاتفاق على خطط سيكون لها “نتائج حقيقية في ساحة المعركة ولكن ليس على الخرائط”.

وأكدت تصريحاته مرة أخرى رغبة أوكرانيا في التمسك بباخموت بدلا من الانسحاب للحد من الخسائر.