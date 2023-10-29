جنرال "إسرائيلي": سنحتاج لـ 10 جنود مقابل كل مقاتل من القسام عند الاجتياح البري

اعتبر الجنرال احتياط عاموس يدلين تصريحات المسؤولين الكبار في الحكومة الإسرائيلية حول ضرورة العمل للقضاء على حماس كهدف رئيسي للمعركة، بأنها تصريحات ومطالب مبالغ فيها.

وفي مقال مترجم نشرته وكالة شهاب الفلسطينية، قال يدلين إن القضاء على حماس مبالغ فيه وسيستغرق تحقيقه وقت طويل كما يتطلب موافقة أمريكية تمنحها الوقت الكافي لتكثيف القصف الجوي وتشديد الحصار والقيام بعمليات برية.

وأشار الباحث في معهد دراسات الأمن القومي يهوشع كليسكي إلى أن إسرائيل يمكن أن تقضى على البنية التحتية لحماس لكنها لا تستطيع القضاء على الفكرة التي تتبناها حماس حتى لو قتلت السنوار فسيكون هناك من يتولى المهمة غيره، مشيرا إلى أن المشكلة هي مشكلة شعب يؤمن بحماس.

ونوه إلى أن ” إسرائيل” أمام ثلاث خيارات – أولها إدخال فرق عسكرية إلى غزة وتسويتها في الأرض ؛ لكنه أشار إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى مقتل الآلاف وستستغرق أشهر طويلة كما حدث للجيش الأمريكي في الموصل والفالوجة.

أما الخيار الثاني فهو الاقتصار على تكثيف القصف الجوي وتدمير كل مبنى مشتبه والمساس بالبني التحتية الحيوية لكي يشعر سكان غزة بحالة من الخوف ويدركوا ماهية الثمن.

ووفقا للباحث فإن الخيار الثالث هو القيام بعمليات برية محدود بقوات كبيرة بمعدل 10 جنود مقابل كل مقاتل من القسام، وهو ما سيؤدي للقضاء على قوة حماس العسكرية – لكن ذلك لن يؤدي للقضاء على أيديولوجية حماس وهو سيجبرنا للتعامل معها بالوسائل الاقتصادية بالتعاون مع المجتمع الدولي.

واختتم قائلا إنه يجب ممارسة الضغط على السكان المدنيين باعتبارها وسيلة للقضاء على حماس – مؤكدا بأن القضاء عليها عسكريا وسياسيا لا يعني القضاء على أيديولوجية حماس.