جنرال إسرائيلي يعترف بالفشل.. لا نرى أيّ علامات على انكسارهم!

فجر ‏الجنرال (احتياط) غيورا آيلاند رئيس قسم التخطيط في جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس مجلس الأمن القومي سابقا، مفاجأة حول الفشل الذريع الذي ينتظر الجيش الإسرائيلي في حربه على غزة.

وقال الجنرال الإسرائيلي وهو صاحب مشروع “توطين” سكان قطاع غزة في سيناء: ‏”نحن لا نرى أيّ علامات على انكسار ⁧‫حماس، فنحن نشاهد أنهم ينفّذون عمليات معقّدة ومنّسقة بواسطة المسيّرات وقذائف الهاون والصواريخ المضادة للدروع”

وأضاف ” آيلاند” “هؤلاء ليسوا أفراداً يحاربون من أجل أنفسهم، بل هم منظومة تعمل، فهم يمكنهم تحريك القوات من مكان إلى آخر، ويسيطرون على الأقل على 80 في المئة تحت الأرض، ويعرفون كيفية الرد بسرعة على ما نفعله، فغزة‬⁩ اليوم ما زالت الهدف المحصّن الأكبر في العالم”.