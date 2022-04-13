جنرال إيراني: حتى لو قتلناهم جميعاً فلن يكفي هذا للثأر لسليماني!!

قال قائد القوة البرية في الحرس الثوري الإيراني إن قتل جميع القادة الأمريكيين لن يكون كافيا للثأر لمقتل قاسم سليماني.

وقتل الجيش الأمريكي سليماني القائد البارز في الحرس الثوري في يناير كانون الثاني 2020 خلال زيارته للعراق. وتعهدت إيران “بانتقام ساحق” من جميع المسؤولين عن اغتياله.

وقال محمد باكبور قائد القوة البرية في الحرس الثوري “حتى إذا قُتل كل القادة الأمريكيين، فلن يكفي هذا للثأر لدماء سليماني. علينا أن نتبع خطى سليماني ونثأر لمقتله بطرق أخرى”.

وكان سليماني أقوى قائد عسكري إيراني، وقاد عمليات طهران في أنحاء الشرق الأوسط وقُتل في مطار بغداد في ضربة أمر بها الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت دونالد ترامب.

وتأتي تصريحات باكبور في الوقت الذي تحاول فيه إيران والقوى العالمية معالجة القضايا العالقة في محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وإحدى القضايا العالقة هي ما إذا كانت واشنطن سترفع الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية مثلما طالبت طهران من أجل إحياء الاتفاق.

يشار أيضاً إلى أن وزارة الخارجية الإيرانية كانت قد جددت التأكيد على أن التوصل لاتفاق ليس محسوماً بعد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، “لا نعرف ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق أم لا، لأن الولايات المتحدة لم تظهر بعد الإرادة لذلك”.

كما اعتبر أن بلاده كانت توصلت لتوافق خلال المشاورات قبل بضعة أشهر، “لو أنها قبلت التنازل عن خطوطها الحمراء “بحسب ما نقلت وكالة فارس.