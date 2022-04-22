جنرال روسي: موسكو تسعى الى السيطرة على جنوب أوكرانيا بشكل كامل

أكّد جنرال روسي اليوم الجمعة، أنّ موسكو تريد السيطرة على جنوب أوكرانيا بالكامل، في تصريح وصفته أوكرانيا بأنه تكذيب لتأكيدات روسيا السابقة بأنها ليس لديها طموحات في التوسع على الأرض.

ونقلت وكالات أنباء حكومية روسية عن رستم مينيكاييف، نائب قائد المنطقة العسكرية المركزية في روسيا، قوله إن السيطرة الكاملة على جنوب أوكرانيا ستمهد سبيلا للوصول إلى الجزء الانفصالي الذي تحتله روسيا في مولدوفا في الغرب.

وسيؤدي ذلك إلى عزل الساحل الأوكراني بالكامل وسيترتب عليه الاندفاع لمئات الأميال غربًا وراء الخطوط الحالية، فيما وراء المدينتين الكبريين ميكولايف وأوديسا في أوكرانيا.

كما كتبت وزارة الدفاع الأوكرانية على تويتر : “لقد توقفوا عن إخفاء ذلك.. اعترفت (روسيا) بأن هدف” المرحلة الثانية “من الحرب ليس الانتصار على نازيين خياليين، بل احتلال شرق وجنوب أوكرانيا. الإمبريالية في (أوضح) صورة”.

ورفض المتحدث باسم الكرملين “ديمتري بيسكوف” الرد على سؤال حول ما إذا كانت روسيا قد وسّعت أهداف عمليتها وكيف ترى موسكو المستقبل السياسي لجنوب أوكرانيا.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين على الأرجح.

وأبلغ المسؤول الصحفيين “هذه ليست قصة خيالية اقتربت من نهايتها السعيدة. أعتقد أن من المحتمل أن نشهد زيادة كبيرة جدا في الهجمات العسكرية الروسية في الشرق، وأعتقد أننا سنشهد على الأرجح تكثيفا للهجمات العسكرية الروسية بطول الساحل”.

هذا وأشارت هيئة الأركان العامة الأوكرانية الى أن القوات الروسية كثفت هجماتها على خط المواجهة في الشرق، وتحاول شن هجوم في خاركيف إلى الشمال من هدفها الرئيسي المتمثل في منطقة دونباس.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استولت على مستودع أسلحة كبير في منطقة خاركيف. كما أفادت بقصف عشرات الأهداف في منطقتي دونيتسك وخاركيف اليوم الجمعة.

وفي مدينة خاركيف، أصابت قذيفة روسية سوق باراباشوفو الرئيسية. وقالت خدمات الإسعاف إن هناك إصابات لكن لم تتوفر تفاصيل بعد. كما تعرضت قاعة زفاف ومبنى سكني للقصف.