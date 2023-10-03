جنرال كبير: القوات الأوكرانية تتقدم على الجبهة الجنوبية

قال جنرال أوكراني كبير الثلاثاء إن قواته تتقدم في الجنوب، أحد جبهتي الهجوم المضاد لطرد قوات الاحتلال الروسية، لكنه لم يقدم تفاصيل تذكر عن المكاسب التي حققتها.

وقال الجنرال أولكسندر تارنافسكي على تيليجرام، “تقدمت قوات الدفاع في قطاع تافريا”، مستخدما الاسم العسكري للجبهة الجنوبية.

وأضاف تارنافسكي، قائد الجبهة الجنوبية، إن القوات نفذت 1198 مهمة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وتكبدت القوات الروسية خسائر بلغت 261 فردا فيما أُسر عشرة آخرون.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في تقريرها المسائي، إن العمليات الهجومية مستمرة في الشرق والجنوب، ولم تسهب في تفاصيل.

وأفاد التقرير بوقوع ضربات جوية روسية في منطقة زابوريجيا بجنوب شرق البلاد، وبأن القوات الأوكرانية صدت الهجمات الروسية في مناطق من دونيتسك استعادتها كييف بالفعل وحول بلدة مارينكا التي يتنازع الجانبان السيطرة عليها منذ فترة طويلة إلى الغرب.

وتحدث محللون عسكريون الأسبوع الماضي عن تعزيز القوات الأوكرانية مواقعها حول قرية فيربوف في طريقها نحو الجنوب.

وتركز الحملة في الشرق على استعادة الأراضي المحيطة ببلدة باخموت المدمرة التي سيطرت عليها القوات الروسية في مايو\أيار بعد أشهر من القتال العنيف.

وقال معهد دراسة الحرب، في تقييم صدر أمس الاثنين 2\10\2023، إن القوات الأوكرانية حققت مكاسب طفيفة في المنطقة الممتدة بين دونيتسك وزابوريجيا.