عودة جنرال روسي للعمل في الجزائر بعد تمرد فاغنر

أفادت صحيفة “كوميرسانت” الروسية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصدر مقرب من الجنرال سيرغي سوروفيكين بأنه موجود في الجزائر ضمن وفد من وزارة الدفاع الروسية فيما بدا أنها عودة إلى مزاولة مهامه الرسمية بعد دخوله دائرة الشكوك فيما يتعلق بتمرد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في حزيران/يونيو.

ونشرت الصحيفة صورا لسوروفيكين وهو يرتدي بذلة لونها كاكي دون رتبة عسكرية وقالت الصحيفة إن الصور ملتقطة في الجزائر. والجزائر من كبار مشتري الأسلحة الروسية.

وسوروفيكين، الملقب في الإعلام الروسي بالجنرال “هرمجدون” لاشتهاره باستخدام أسلوب التفجيرات المكثفة خلال تدخل روسيا في الحرب الأهلية في سوريا، ترأس لفترة وجيزة حملة روسيا في أوكرانيا العام الماضي قبل خفض رتبته في كانون الثاني/يناير.

وأصبح مشهورا بين المنتقدين المتعصبين لمؤسسة الجيش الروسي، ومن بينهم رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجن الذي قُتل في حادث تحطم طائرة في الشهر الماضي.

ولدى تقدم مرتزقة فاغنر صوب موسكو في أواخر حزيرن/يونيو ظهر في تسجيل فيديو وهو يبدو متوترا ويمسك ببندقية ويحثهم على التراجع.

وتوارى الجنرال، الذي أثنى عليه بريغوجن علنا، عن الأنظار بعد التمرد. وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الاستخبارات الأميركية تعتقد أنه كان يعرف بأمر التمرد سلفا. ومثل التمرد أكبر تحد لحكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال 24 سنة في السلطة.

وذكرت وسائل إعلام عديدة أن سوروفيكين صار مغضوبا عليه من الكرملين وأنه يجري التحقيق معه في احتمال التواطؤ في التمرد. وقالت وكالة الإعلام الروسية الحكومية الشهر الماضي إنه عُزل من منصبه كرئيس لسلاح الجو وإن نائبه فيكتور أفضلوف تولى المنصب بشكل مؤقت.

ورفض الكرملين التعليق على وضع سوروفيكين.

وذكرت تقارير غير مؤكدة هذا الشهر أن سوروفيكين عين رئيسا للجنة الدفاع الجوي التابعة لرابطة الدول المستقلة التي تجمع روسيا وثماني دول سوفيتية سابقة أخرى.

وقال محللون في معهد دراسة الحرب إن هذا سيكون “متسقا مع الأنماط السابقة التي تطبقها القيادة العسكرية الروسية إذ تنقل القادة الذين لحقهم عار أو تعتبرهم غير أكفاء إلى مواقع هامشية بعيدة عن أوكرانيا دون تسريحهم بالكامل من الجيش الروسي”.