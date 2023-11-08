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جنوب أفريقيا بصدد إصدار توجيه للسفير الإسرائيلي

منذ 38 دقيقة
علم جنوب أفريقيا

علم جنوب أفريقيا

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قال زين دانجور مدير عام إدارة العلاقات والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا (الأربعاء 8-11-2023) إن البلاد بصدد اصدار توجيه للسفير الإسرائيلي إلياف بيلوتسركوفسكي.

وأضاف دانجور في رسالة نصية لرويترز “نأمل أن يتم هذا الإجراء اليوم”، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

واستدعت جنوب أفريقيا قبل أيام دبلوماسييها من إسرائيل لتقييم علاقتها معها وسط ارتفاع في عدد القتلى والمصابين من بين المدنيين بسبب حربها مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وتؤيد جنوب أفريقيا السلام في الشرق الأوسط منذ فترة طويلة، كما أنها تساند الفلسطينيين الذين سبق أن شبهت محنتهم بما واجهته في مرحلة الفصل العنصري التي انتهت عام 1994.

    المصدر :
  • رويترز

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