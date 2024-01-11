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جنوب أفريقيا تتهم إسرائيل أمام العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية في غزة

منذ 47 دقيقة
من غزة (أسوشييتد برس)

من غزة (أسوشييتد برس)

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قالت جنوب أفريقيا الخميس إن إسرائيل تعرض الشعب الفلسطيني لأعمال الفصل العنصري والإبادة الجماعية، وذلك في اولى جلسات الاستماع في القضية التي رفعتها ضد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وقالت عادلة هاشم المحامية بالمحكمة العليا لجنوب أفريقيا “تؤكد جنوب أفريقيا أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاقية (الإبادة الجماعية)، بارتكاب أفعال تندرج ضمن تعريف الإبادة الجماعية. وتظهر الأفعال نمطا منظما من السلوك يمكن من خلاله استنتاج الإبادة الجماعية”.

هذا وبدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي الخميس جلسات استماع تتعلق بقضية طالبت فيها جنوب أفريقيا بتعليق عاجل للحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وخلال جلسات على مدى يومين ستستمع المحكمة لمبررات جنوب أفريقيا لرفع القضية الخميس ورد إسرائيل على ذلك غدا الجمعة.

ومن المتوقع أن يصدر حكم في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن الإجراءات العاجلة لكن المحكمة لن تصدر حكمها فيما يتعلق باتهامات الإبادة الجماعية في نفس الوقت.

    المصدر :
  • رويترز

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