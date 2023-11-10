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جنوب أفريقيا تستدعي سفير إسرائيل لمناقشة سلوكه بشأن حرب غزة

منذ 12 دقيقة
علم جنوب أفريقيا

علم جنوب أفريقيا

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قالت وزارة الخارجية في بريتوريا (الجمعة 10-11-2023) إن جنوب أفريقيا استدعت السفير الإسرائيلي، إلياف بيلوتسركوفسكي، لمناقشة سلوكه الذي وُصفت بأنه “مؤسف” فيما يتعلق بالحرب في غزة.

وأضافت الوزارة في بيان أن بيلوتسركوفسكي تسلم أمر الاستدعاء أمس الخميس، لكنها لم تذكر تفاصيل بشأن سلوكه.

وقال البيان “مطلوب من السفير بيلوتسركوفسكي أن يتصرف وفقا لاتفاقيات فيينا التي تمنح رؤساء البعثات الدبلوماسية امتيازات ومسؤوليات معينة من أهمها الاعتراف بالقرارات السيادية للبلد المضيف”.

واستدعت جنوب أفريقيا قبل أيام دبلوماسييها من إسرائيل لتقييم علاقتها معها وسط ارتفاع في عدد القتلى والمصابين من بين المدنيين بسبب حربها مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وتؤيد جنوب أفريقيا السلام في الشرق الأوسط منذ فترة طويلة، كما أنها تساند الفلسطينيين الذين سبق أن شبهت محنتهم بما واجهته في مرحلة الفصل العنصري التي انتهت عام 1994.

    المصدر :
  • رويترز

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