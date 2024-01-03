جنوب أفريقيا تستعد للجلسة الأولى من محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية

أعلنت جنوب أفريقيا أن محكمة العدل الدولية حددت يوم 11 يناير/كانون الثاني الجاري لعقد الجلسة الأولى للنظر بطلب محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في حربها على غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا كلايسون مونيلا في تدوينة على منصة إكس، الأربعاء، إن الجلسة ستنطلق في هذا التاريخ بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية وتتواصل في اليوم التالي.

وأشار المتحدث إلى أن بلاده تواصل تحضيراتها في هذا الصدد.

يأتي هذا بعد أيام من تقدم جنوب أفريقيا بطلب إلى محكمة العدل الدولية لرفع دعوى ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة يوم الجمعة الماضي إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها في اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.

في المقابل، قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أمس الثلاثاء إن إسرائيل ستمثل أمام محكمة العدل الدولية لدحض اتهامات جنوب أفريقيا.

ووصف المتحدث الاتهام بارتكاب إبادة جماعية بالسخيف، وتابع “نؤكد لقادة جنوب أفريقيا أن التاريخ سيحكم عليكم بلا رحمة”.

من جهة أخرى، نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أول أمس الاثنين 1\1\2024 أن المؤسسة الأمنية والنيابة العامة في إسرائيل تخشيان أن تنسب محكمة العدل الدولية لإسرائيل جرائم إبادة جماعية في غزة.

وأضافت أن أحد كبار الخبراء القانونيين الذين يتعاملون مع القضية حذر قادة الجيش من خطر إصدار أمر من محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار.

ومنذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت أكثر من 22 ألف شهيد و57 ألف جريح، جلهم من النساء والأطفال وفقا لبيانات وزارة الصحة في القطاع.