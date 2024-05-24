الجمعة 16 ذو القعدة 1445 ﻫ - 24 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جنوب أفريقيا تشيد بقرار العدل الدولية حول الهجوم الإسرائيلي على رفح

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 24 - مايو - 2024 6:26 مساءً
A A A
طباعة المقال

أشادت وزارة العلاقات الخارجية بجنوب أفريقيا اليوم الجمعة بالأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة ووصفت الحكم بأنه غير مسبوق.

وأيد قضاة المحكمة في وقت سابق من اليوم طلب جنوب أفريقيا بإصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح بعد أسبوع من تقديم الطلب في إطار قضية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

ورفضت إسرائيل مرارا اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة. وقالت أمام المحكمة إن العمليات في غزة دفاع عن النفس وتستهدف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي شنت هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

من جهته، قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية لرويترز إن السلطة الفلسطينية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم الجمعة قائلة إنه يمثل “إجماعا دوليا على مطلب وقف الحرب الشاملة على غزة”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
ولي عهد السعودية يقدم التعازي لرئيس إيران المؤقت في وفاة إبراهيم رئيسي
دبلوماسيون: الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية إرسال بعثة حدودية إلى رفح
كريستيا فريلاند نائبة رئيس الوزراء الكندي
كندا تعليقاً على قرار العدل الدولية: يجب على كل الأطراف اتباع القانون الدولي

الأكثر قراءة

الدولار
الدولار يحوم قرب أعلى مستوى في أسبوع
بيني غانتس
بالقوة أو بالترتيب.. غانتس يحدد تاريخ إعادة المستوطنين إلى منازلهم قرب لبنان!
للواء أساف حمامي قائد لواء الجنوب في فرقة غزة
غزة تحت النار
فضيحة في إسرائيل.. كيف دفنوا اللواء آساف حمامي وقد أسرته كتائب القسام!؟