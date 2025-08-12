جنوب أفريقيا تعرض اتفاقًا تجاريًا منقحًا على الولايات المتحدة لخفض الرسوم الجمركية

قال وزير التجارة في جنوب أفريقيا باركس تاو اليوم الثلاثاء إن بلاده ستعرض على الولايات المتحدة اتفاقا تجاريا منقحا في مسعى لخفض الرسوم الجمركية البالغة 30 بالمئة التي فرضتها واشنطن على صادراتها الأسبوع الماضي.

وأضاف تاو في مؤتمر صحفي “وافق مجلس الوزراء على تقديم البلاد لعرض منقح كأساس للمفاوضات مع الولايات المتحدة”.

واستطرد يقول “العرض الجديد يلبي بشكل كبير القضايا التي أثارتها واشنطن في تقرير تقديرات التجارة الوطنية لعام 2025”.

وحاولت حكومة جنوب أفريقيا، أكبر اقتصاد في أفريقيا، على مدى أشهر التفاوض لإبرام اتفاق تجاري مع واشنطن لكنها فشلت في تحقيق ذلك قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وخضعت صادراتها إلى الولايات المتحدة لأعلى معدل رسوم جمركية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.