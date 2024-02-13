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جنوب أفريقيا تقدم طلباً عاجلاً لمحكمة العدل الدولية بخصوص الهجوم على رفح

منذ 15 دقيقة
جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية

جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية

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قالت الرئاسة في جنوب أفريقيا الثلاثاء إن البلاد قدمت طلبا عاجلا إلى محكمة العدل الدولية للنظر في قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في رفح وتحديد ما إذ كان يتطلب أن تستخدم المحكمة سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة.

هذا وقال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لرويترز في وقت سابق من يوم الثلاثاء 13\2\2024 إن إسرائيل لم تتواصل مع المكتب بشأن خطة لإخلاء منطقة رفح في قطاع غزة سواء بشكل منفرد أو مشترك، مضيفا أن المكتب لن يشترك في أي إجلاء قسري حتى إذا تواصلت معه إسرائيل بهذا الشأن.

وقال ينس لايرك المتحدث باسم المكتب ردا على أسئلة لرويترز حول خطط رفح “لم يتواصل المسؤولون الإسرائيليون معنا بشكل رسمي مطلقا”.

وأضاف “بعيدا عن هذا، الأمم المتحدة لا تشارك في إجلاء قسري أو غير طوعي. ليست هناك خطة في الوقت الراهن لتسهيل إجلاء المدنيين”.

وفي وقت سابق دعا المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي الوكالات التابعة للأمم المتحدة إلى “التعاون مع جهود إسرائيل لحماية المدنيين من حماس وإجلاؤهم من منطقة حرب يحاول الإرهابيون استخدامهم فيها كدروع بشرية”.

    المصدر :
  • رويترز

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