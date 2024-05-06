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جنوب أفريقيا: "نشعر بالفزع" من دعوة إسرائيل لإخلاء رفح

منذ 44 دقيقة
غارات إسرائيلية تقتل 11 فلسطينياً في رفح

غارات إسرائيلية تقتل 11 فلسطينياً في رفح

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قالت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا الاثنين إنها ” تشعر بالفزع” من إعلان الجيش الإسرائيلي ضرورة إخلاء مدينة رفح على الفور لأنه سيعمل في المنطقة “بقوة مفرطة”.

فينا قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الاثنين إن الأوامر الإسرائيلية بنقل الفلسطينيين من رفح غير إنسانية وتهدد بتعريضهم لمزيد من الخطر والبؤس.

وأضاف في بيان “لا يزال سكان غزة يتعرضون للقنابل والأمراض، بل والمجاعة. واليوم، قيل لهم إنه يتعين عليهم الانتقال مرة أخرى مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح… هذا غير إنساني”.

وفي آخر المستجدات قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ترفع وتيرة الضغط على إسرائيل على المستويين التجاري والدبلوماسي لإجبارها بالقبول بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار إلى أن بلاده ستسخر جميع إمكانياتها لضمان محاسبة القتلة أمام القانون حسب وصفه، جاء ذلك خلال كلمة ألقاء الرئيس أردوغان في حفل افتتاح عدة مشاريع وقفية في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وأوضح أن بلاده في المرحلة الأولى فرضت قيودا على تصدير 54 منتجا، واعتبارا من الأسبوع الماضي أوقفت أنقرة بشكل تام عملية التصدير والاستيراد لتشمل جميع المنتجات، ثم قررت الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعت لدى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.

    المصدر :
  • رويترز

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