جنوب السودان: إلغاء أمريكا التأشيرات سببه رفض قبول ترحيل كونغولي

قال جنوب السودان، اليوم الاثنين “إن قرار الولايات المتحدة إلغاء جميع التأشيرات التي يحملها مواطنو جنوب السودان جاء نتيجة رفض جوبا قبول ترحيل شخص يحمل جنسية أخرى”.

أعلنت الولايات المتحدة يوم السبت أنها ستلغي جميع تأشيرات حاملي جوازات سفر جنوب السودان على خلفية عدم قبول جنوب السودان عودة مواطنيها المرحلين.

وقال وزارة الخارجية في جوبا في بيان إن الشخص المرحل الذي رفضت سلطات جنوب السودان دخوله كان من جمهورية الكونغو الديمقراطية قال في مقابلة مع سلطات الهجرة في مطار جوبا إنه جرى نقله إلى هناك رغما عنه.

وأضافت الوزارة “أكدت عمليات التحقق الشاملة أن هذا الشخص مواطن من جمهورية الكونغو الديمقراطية. ووفقا لبروتوكولات الهجرة، لم يسمح له بالدخول، وأعيد لاحقا إلى البلد الذي أرسله من أجل مزيد من الإجراءات”.

وأضافت “الحكومة تأسف بشدة لأنه على الرغم من هذا التاريخ من التعاون والشراكة، فإن جنوب السودان يواجه الآن إلغاء واسع النطاق للتأشيرات بناء على واقعة فردية مبنية على معلومات مضللة لفرد ليس مواطنا من جنوب السودان”.

تتخذ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءات صارمة لتعزيز إنفاذ قوانين الهجرة، منها إعادة الأشخاص الذين يعد وجودهم في الولايات المتحدة غير قانوني.

وتوجه وسطاء من الاتحاد الأفريقي إلى جنوب السودان الأسبوع الماضي لإجراء محادثات تهدف إلى منع اندلاع حرب أهلية جديدة في البلاد بعد وضع نائب الرئيس الأول ريك مشار قيد الإقامة الجبرية الأسبوع الماضي.

وتوجه حكومة رئيس جنوب السودان سلفا كير اتهامات لمشار، وهو خصم قديم قاد قوات المتمردين خلال حرب بين عامي 2018 و2013 أودت بحياة مئات الآلاف، بمحاولة إثارة تمرد جديد.