جنوب السودان: لا محادثات مع إسرائيل لإعادة توطين فلسطينيين من غزة

قالت وزارة الخارجية في جنوب السودان، اليوم الأربعاء “إن جوبا لا تجري محادثات مع إسرائيل لإعادة توطين فلسطينيين من قطاع غزة الذي درته الحرب”.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء، نقلا عن ستة أشخاص مطلعين، أن إسرائيل تجري مناقشات مع جوبا لإعادة توطين فلسطينيين من غزة.

وقالت وزارة الخارجية في جنوب السودان في بيان “هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الموقف الرسمي أو السياسة التي تنتهجها حكومة جمهورية جنوب السودان”.

وقصفت قوات الجيش الإسرائيلي مدينة غزة في الأيام الأخيرة، استعدادا لسيطرتها المزمعة على القطاع الممزق الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأربعاء وجهة نظر دأب على طرحها بحماس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا بأنه يتعين على الفلسطينيين ببساطة مغادرة غزة.

ويشعر العديد من زعماء العالم بالفزع من فكرة تهجير سكان غزة، وهو ما يقول الفلسطينيون إنه سيكون “نكبة” أخرى عندما فر مئات الآلاف أو أجبروا على الرحيل خلال حرب 1948.

وفي مارس آذار، نفى الصومال ومنطقة أرض الصومال الانفصالية تلقي أي اقتراح من الولايات المتحدة أو إسرائيل لإعادة توطين الفلسطينيين من غزة، وقالت مقديشو إنها ترفض رفضا قاطعا أي خطوة من هذا القبيل.

وقالت وزارة الخارجية في جوبا إن الوزير موندي سيمايا كومبا، زار إسرائيل الشهر الماضي واجتمع مع نتنياهو.

وفي الشهر الماضي، أكدت حكومة جنوب السودان أن ثمانية مهاجرين رحلتهم إدارة ترامب إليها أصبحوا في رعاية السلطات في جوبا بعد أن خسروا معركة قانونية لوقف ترحيلهم.

ومنذ حصول جنوب السودان على الاستقلال عن السودان في عام 2011، أمضت البلاد ما يقرب من نصف سنوات ما بعد الاستقلال في حالة حرب، وتعيش الآن أزمة سياسية، بعد أن أمرت حكومة الرئيس سلفا كير باعتقال نائب الرئيس ريك مشار في مارس آذار.