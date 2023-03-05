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جنود أمريكيون يتلقون دروسا في رياضة المواي تاي

منذ 24 دقيقة
عناصر من الجيش الأمريكي

عناصر من الجيش الأمريكي

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تلقى جنود أمريكيون دروسا في المواي تاي من مقاتل بطل في تايلاند خلال تدريبات (كوبرا جولد) العسكرية السنوية متعددة الأطراف التي تستضيفها تايلاند.

وتلقى الجنود التوجيهات وسددوا اللكمات والركلات خلال تدربهم مع البطل التايلاندي سومبات بانشاميك أو بواكاو “اللوتس الأبيض” المعروف به على نطاق واسع في بلاده.

وقال بواكاو “بالنسبة لكل جندي أمريكي أتى للتدريب في كوبرا جولد، فهم أرادوا أيضا تبادل الثقافات ودراسة ثقافتنا فيما يخص المواي تاي وهو فننا (القتالي) الوطني”.

وشارك 7394 عسكريا من 30 دولة هذا العام في الدورة الثانية والأربعين من تدريبات كوبرا جولد السنوية، وهي فعالية للمناورات العسكرية.

وقال‭ ‬الجندي آدم كاسل “نحتاج إلى معرفة كيفية فعل هذه الأشياء وتعلمها من واحد من بين الأفضل في العالم بأسره”.

وأضاف “كان من الرائع حقا تعلم بعض المهارات التي يمكننا الاستفادة منها واستخدامها في المستقبل”.

    المصدر :
  • رويترز

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