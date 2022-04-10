جنود إسرائيليون يقتلون امرأة فلسطينية بالضفة الغربية

مع استمرار التوتر الحاصل بين الفلسطينيين و القوات الاسرائيلية، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن جنودا اسرائيليين قتلوا بالرصاص امرأة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة اليوم الاحد وذلك بعد سلسلة هجمات دامية نفذها فلسطينيون في إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المرأة ركضت صوب جنود في موقع بالقرب من بيت لحم ولم تستجب لنداءاتهم أو طلقات تحذيرية للتوقف.

وأضاف الجيش “عندما استمرت المشتبه بها في الاقتراب، أطلق الجنود النار باتجاه الجزء الأسفل من جسمها”. وقال إنه يُعثر على سلاح مع المرأة وأن الحادث قيد التحقيق.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن المرأة لفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى وإنها في الأربعينات من عمرها.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت قرية يعبد بمدينة جنين فجر اليوم الأحد لاعتقال عدد من الفلسطينيين، كما اشتبك شبان فلسطينيون مع قوات الاحتلال، مما أدى إلى سقوط عدة حرجى.

وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت 25 فلسطينيا على الأقل في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية الليلة الماضية، وأضاف أن نصف المعتقلين من محافظة جنين، خصوصاً من بلدة يعبد ومخيم جنين، وأن غالبية المعتقلين أسرى سابقون.

وأشار النادي إلى أن الاعتقالات شملت مواطنين في طولكرم ونابلس وأريحا والقدس المحتلة، وقد تم نقل جميع المعتقلين إلى مراكز التحقيق العسكرية الإسرائيلية.