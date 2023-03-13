جنود اوكرانيون ينهون تدريبات على الدبابة "ليوبارد 2إيه4" في اسبانيا

اختتم عشرات الجنود الأوكرانيين الاثنين تدريبا استمر لمدة أربعة أسابيع في إسبانيا على تشغيل الدبابة “ليوبارد 2إيه4” القتالية التي من المقرر أن تسلم مدريد ست وحدات منها إلى كييف هذا الربيع.

وقالت القوات المسلحة الإسبانية في بيان إن 40 من أفراد أطقم الدبابات و15 متخصصا ميكانيكيا خضعوا لتدريبات على استخدامها في قاعدة عسكرية بمدينة سرقسطة في شمال شرق البلاد.

وقال الكابتن كونتريراس، المدرب الإسباني الذي عرّف نفسه فقط بلقبه ورتبته، للصحفيين الذين سُمح لهم بالدخول إلى التدريبات للمرة الأولى، إن التدريبات “كانت مكثفة”.

وأضاف أن الأوكرانيين سيعودون إلى ديارهم “بمعرفة مقبولة جدا” بالدبابة.