جهاز "مستقبل مصر" يوافق على شراء 200 ألف طن من القمح الفرنسي

قال جهاز “مستقبل مصر”، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، اليوم الاثنين إنه وافق على شراء ما لا يقل عن 200 ألف طن من القمح الفرنسي في صفقات خاصة أبرمها في الآونة الأخيرة مع مصدرين، بالإضافة إلى عدة شحنات قمح من أوكرانيا ورومانيا حمولتها 30 ألف طن.

وذكر متعاملون أن الجهاز ربما حجز ما يصل إلى سبع سفن كبيرة محملة بالقمح الفرنسي، أي ما يزيد عن 400 ألف طن، خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضافوا أن السفن من بينها واحدة على الأقل حمولتها 63 ألف طن ستورد في الفترة من 10 إلى 20 سبتمبر أيلول وسيسدد ثمنها عبر خطابات اعتماد مدتها 270 يوما.