الأثنين 24 صفر 1447 ﻫ - 18 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جهاز "مستقبل مصر" يوافق على شراء 200 ألف طن من القمح الفرنسي

منذ 56 دقيقة
القمح

القمح

A A A
طباعة المقال

قال جهاز “مستقبل مصر”، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، اليوم الاثنين إنه وافق على شراء ما لا يقل عن 200 ألف طن من القمح الفرنسي في صفقات خاصة أبرمها في الآونة الأخيرة مع مصدرين، بالإضافة إلى عدة شحنات قمح من أوكرانيا ورومانيا حمولتها 30 ألف طن.

وذكر متعاملون أن الجهاز ربما حجز ما يصل إلى سبع سفن كبيرة محملة بالقمح الفرنسي، أي ما يزيد عن 400 ألف طن، خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضافوا أن السفن من بينها واحدة على الأقل حمولتها 63 ألف طن ستورد في الفترة من 10 إلى 20 سبتمبر أيلول وسيسدد ثمنها عبر خطابات اعتماد مدتها 270 يوما.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الحدود الأردنية
الأردن يدين اقتحام نتنياهو للضفة وحماس تحذّر من مخططات الضم
مظاهرة ضد نرحيل طالبي اللجوء في لوس أنجلوس. رويترز
"رايتس ووتش": بطش عنيف يطال معارضي الترحيل في لوس أنجلوس
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان
البرهان يصدر قرارات بتشكيل رئاسة جديدة لهيئة الأركان

الأكثر قراءة

المبعوث الأمريكي توم باراك
عرضٌ رئاسيٌّ لبرّاك... ما تفاصيله؟
المبعوث الأميركي توم باراك. رويترز
هذا ما قاله باراك عن بري
صواريخ إيرانية - تعبيرية
حرب إسرائيل وإيران
إيران: صواريخنا تصل واشنطن ونيويورك.. والقارة العجوز في مرمى نيراننا