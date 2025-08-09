السبت 15 صفر 1447 ﻫ - 9 أغسطس 2025 |
"جهز نعشك".. النيابة الفرنسية تحقق في تهديد حاخام إسرائيلي للرئيس ماكرون بالقتل

منذ 39 دقيقة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. رويترز

أعلنت النيابة العامة في باريس، يوم أمس الجمعة، عن فتح تحقيق في تصريحات أطلقها حاخام إسرائيلي في مقطع فيديو نُشر على موقع يوتيوب، هدّد خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت النيابة العامة الفرنسية إنها فتحت تحقيقاً “بشأن تهديدات بالقتل ضد رئيس الجمهورية”، وذلك في أعقاب تقارير من وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، ومنصة إلكترونية للإبلاغ عن المحتوى الذي يحضّ على الكراهية والعنف عبر الإنترنت.

وأضافت النيابة العامة أنها كلفت وحدة التحقيقات الجنائية، التابعة للشرطة القضائية في باريس، بالتحقيق.

وفي مقطع الفيديو، هاجم الحاخام دانيال ديفيد كوهين، الذي يبدو أنه يعيش في إسرائيل، الرئيس إيمانويل ماكرون؛ على خلفية خطته للاعتراف بدولة فلسطين.

وعَدّ الحاخام، الذي تحدّث بالفرنسية في الفيديو، ومدته 37 دقيقة، أن ماكرون سيكشف، عبر الاعتراف المقرر في سبتمبر (أيلول) المقبل، عن “معاداته العميقة للسامية”، ويطلق “إعلان حرب على الرب”.

وأضاف وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: “يجب على هذا الرئيس الفرنسي أن يعلم أن مِن مصلحته أن يجهّز نعشه. وسيريه الرب معنى أن يكون وقِحاً إلى هذه الدرجة، وأن يدلي بتصريحات ضد الرب”.

وندد وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، في منشور له على منصة “إكس”، بتصريحات الحاخام، ووصفها بـ”غير المقبولة على الإطلاق”، مشيرا إلى أنه أبلغ السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات الجنائية.

من جهته، دان حاخام فرنسا الأكبر حاييم كورسيا “بشدةٍ التصريحات الوضيعة وغير المقبولة التي أدلى بها دانيال ديفيد كوهين”، مؤكداً أن الأخير “لم يمارس أية وظيفة حاخامية في فرنسا، وأنه لم يتلقّ تدريباً أو شهادة من المدرسة الحاخامية الفرنسية”.

