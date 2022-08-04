جهود إحياء الاتفاق النووي.. كبير مفاوضي إيران يلتقي مبعوث الاتحاد الأوروبي

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين “علي باقري كني” التقى الخميس 4 آب مع إ”نريكي مورا”، مبعوث الاتحاد الأوروبي الذي ينسق المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية.

وتقف العديد من القضايا الشائكة بين طهران وواشنطن عائقًا أمام حدوث انفراجة في المحادثات التي عُلقت في آذار.

وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء قالت في هذا الاطار: “عقد علي باقري كني اجتماعًا مع مورا في قصر كوبورج في فيينا”.

وفي الوقت الذي ترفض فيه إيران عقد محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، سيتنقل مورا بين باقري كني وروب مالي، المبعوث الأميركي الخاص بإيران الذي صرح الأربعاء بأنه في الطريق إلى فيينا، لكنه أشار إلى أنه لا يتوقع إحراز تقدم كبير.

وفي عام 2018 تخلى الرئيس الأميركي في ذلك الوقت “دونالد ترامب” عن الاتفاق، واصفًا إياه بأنه متسامح أكثر من اللازم مع إيران، ثم أعاد فرض العقوبات الأميركية الصارمة على إيران مما دفع قادة إيران إلى البدء في انتهاك القيود التي فرضها الاتفاق على طهران.

وبدا في آذار أن الطرفين يقتربان من إحياء الاتفاق بعد 11 شهرا من المحادثات غير المباشرة بين طهران وإدارة الرئيس الأميركي “جو بايدن” في فيينا.

غير أن المحادثات انهارت بسبب عقبات من بينها طلب طهران الحصول على ضمانات من واشنطن بألا يتخلى أي رئيس أميركي قادم عن الاتفاق تحاشيا لتكرار ما فعله ترامب.