جهود كولومبية لإنقاذ أطفال غزة.. استقبال 50 طفلاً للعلاج

تستعد كولومبيا لاستقبال 50 طفلًا فلسطينيا من قطاع غزة لتلقيهم العلاج. بحسب تصريحات وزير الخارجية الكولومبي لويس غيلبيرتو موريو.

وأوضح موريو في تصريح صحفي أن معظم الأطفال الذين سينقلون إلى كولومبيا عبر مصر سيتلقون العلاج في مستشفى عسكري.

وقال: “الهدف يتمثل في نقل ما بين 35 إلى 50 طفلاً أصيبوا أو تعرضوا لإعاقة جراء الهجمات (الإسرائيلية) على غزة إلى كولومبيا”.

وأضاف: “ونريد استضافتهم مع مرافقيهم لمدة تصل إلى 6 أشهر، وبعدها إعادتهم إلى مصر”.

وأشار إلى أن بلاده تلقت الدعم اللازم من وزراء خارجية مصر والأردن، مضيفًا: “نقوم بتجهيز الأطراف الاصطناعية والأجهزة الأخرى التي ستساهم في شفائهم، وحاليا لا يمكن التصريح بتاريخ قدومهم، ولكن أحرزنا تقدمًا كبيرًا بهذا الخصوص”.

وشدد موريو على أن كولومبيا تسعى لتشجيع بقية الدول من أجل المساهمة في علاج أطفال غزة.

وفي 3 مايو/ أيار الماضي أعلنت كولومبيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب حربها على الشعب الفلسطيني في غزة.