جهود مصرية.. هدنة مرتقبة مساء الأحد في غزة

ذكرت مصادر أن إسرائيل والفصائل الفلسطينية اتفقوا على الالتزام بهدنة في غزة اعتبارا من مساء الأحد عملا باقتراح القاهرة، وذلك بعد قصف إسرائيل لأهداف فلسطينية منذ يوم الجمعة الماضي مما دفع المسلحين لاستهداف مدنها بصواريخ بعيدة المدى.

وقال مصدر أمني مصري إن إسرائيل وافقت على عرض التهدئة، في حين قال مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة المصرية إنه سيدخل حيز التنفيذ الساعة 20:00 (19:00 بتوقيت جرينتش).

ولم يؤكد متحدثون باسم إسرائيل والجهاد الإسلامي، الفصيل الذي يقاتل في غزة منذ اندلاع الاشتباكات يوم الجمعة، ذلك ، واكتفوا بالقول إنهم على اتصال بالقاهرة.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إنهم يتجهون نحو إعلان لوقف إطلاق النار.

وأمس السبت نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين مصريين أن وفدا من المخابرات المصرية وصل إسرائيل على أن يتوجه لاحقا إلى غزة من أجل التهدئة، في ظل الهجوم الإسرائيلي على القطاع الذي دخل يومه الثالث، في حين قالت حركة الجهاد الإسلامي إن الكلمة الآن فقط للميدان.

وقال المصدر إن وفد المخابرات المصرية يقوده اللواء أحمد عبد الخالق، وإنه يأمل في التوصل لوقف لإطلاق النار لمدة يوم من أجل إجراء المحادثات.