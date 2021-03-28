جوازات سفر رقمية للملقحين ضد كورونا في اليابان

تستعد اليابان لإصدار شهادات صحية رقمية لمواطنيها الذين حصلوا على التطعيم ضد فيروس كورونا ، حسب ما ذكرته صحيفة نايكي اليابانية.

وتنضم اليابان بذلك إلى الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى اتخذت إجراءات مشابهة تهدف إلى تعزيز السفر الدولي.

وقال التقرير إن الشهادة ستدار على تطبيق بالهاتف المحمول مما يتيح لحامله إثبات حصوله على التطعيم عند ركوب طائرة أو دخول فندق.

وكان وزير الإصلاح الإداري تارو كونو،، أوضح الأسبوع الماضي إن اليابان قد تصدر شهادات لمتلقي لقاح فيروس كورونا للاستخدام في الخارج.

قال كونو، المسؤول أيضًا عن برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد: ”سيتعين على اليابان النظر في إصدار“ جوازات سفر التطعيم ضد كورونا ”إذا كانت مطلوبة دوليًا“.

في اجتماع للجنة الميزانية بمجلس الشيوخ الياباني، قال كونو إن الحكومة ستكون قادرة على إصدار مثل هذه الجوازات باستخدام نظام جديد لإدارة سجلات التطعيم.

من ناحية أخرى، قال كونو إن الحكومة ليس لديها خطط فورية للاستخدام المحلي لمثل هذه الشهادات.