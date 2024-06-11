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"غوتيريش" يحث على قبول مقترح بايدن لوقف إطلاق النار في غزة

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 11 - يونيو - 2024 2:42 مساءً
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء 11 حزيران/يونيو 2024، جميع الأطراف المعنية بالصراع الدائر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى التوصل إلى اتفاق بشأن خطة اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار.

وقال جوتيريش في كلمة خلال مؤتمر حول المساعدات الطارئة عقد في الأردن بعد يوم من تأييد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الاثنين للخطة المقترحة “أرحب بمبادرة السلام التي اقترحها الرئيس بايدن في الآونة الأخيرة وأحث جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة والتوصل إلى اتفاق”.

ووصف جوتيريش الظروف في غزة بأنها “مؤسفة”، قائلا إن الوتيرة السريعة للموت والقتل وحجمهما هناك هما الأسوأ بالنسبة له منذ توليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2017.

    المصدر :
  • رويترز

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