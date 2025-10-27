الأثنين 5 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 27 أكتوبر 2025 |
جوتيريش يطالب ميانمار بوقف العنف واستعادة الحكم المدني

منذ ساعة واحدة
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، السلطات العسكرية في ميانمار إلى إنهاء العنف المستمر منذ انقلاب 2021 والعمل على إيجاد طريق موثوق للعودة إلى الحكم المدني.

وقال جوتيريش في مؤتمر صحفي على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور: “أكرر دعوتي إلى وقف العنف فوراً والانخراط بحوار صادق وشامل لإعادة الحكم المدني”.

وأكد أن سيطرة الجيش على السلطة لم تؤدِّ إلى زيادة المعاناة الداخلية فحسب، بل شكلت تهديداً للاستقرار الإقليمي أيضاً، مشدداً على ضرورة إعادة المؤسسات الديمقراطية القائمة على القانون وحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الانتخابات المزمعة في نهاية العام لن تكون حرة ونزيهة في ظل استمرار النزاع، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم فتح قنوات إنسانية وتسريع جهود الحل السياسي الشامل لصالح الشعب الميانماري.

    المصدر :
  • رويترز

