جورجيفا: طول أمد الحرب في الشرق الأوسط يزيد من خطر اتساع رقعة تأثيرها

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الاثنين من تداعيات طول أمد الحرب في منطقة الشرق الأوسط، قائلة إن ذلك يزيد من خطر اتساع رقعة تأثيرها. بحسب وكالة رويترز.

وأضافت جورجيفا خلال القمة العالمية للحكومات في دبي “نرى بعضها الآن في قناة السويس”.

وقالت إن الصندوق صار “واثقا للغاية” من أن تباطؤ الاقتصاد العالمي لن يفضي إلى ركود، متوقعة أن أسعار الفائدة ستبدأ في الانخفاض اعتبارا من منتصف العام أيضا.

وأضافت “نحن واثقون جدا في أن الاقتصاد العالمي يستعد الآن لتجنب الركود كما نحلم”.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازر مروعة في مناطق عدة وسط وجنوب قطاع غزة، راح ضحيتها أكثر من 300 بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، وذلك مع تواصل العدوان الوحشي لليوم الـ129 على التوالي.

ويتواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، مخلفا، لليوم الـ129 في حصيلة غير نهائية، أكثر من 28.176 شهيدا و67.784 جريحا، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.