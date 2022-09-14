يعاني العالم اجمع من سلسلة ازمات اقتصادية كبيرة منذ بدء جائحة كورونا عام 2019 وصولاً الى الحرب الروسية الاوكرانية، التي ساعدت على التدهور الكبير للاقتصاد وبروز ازمة الغذاء العالمية بشكل واضح، مع ارتفاع نسبة التضخم العالمي بشكل سريع.

هذا وقالت مديرة صندوق النقد الدولي الأربعاء إنه يجب على مسؤولي البنوك المركزية أن يبقوا على تصميمهم لمحاربة التضخم المرتفع، معتبرة أن خبراء اقتصاديين كثيرين أخطأوا عندما تكهنوا العام الماضي بأن التضخم سينحسر.

وأضافت كريستالينا جورجيفا “التضخم عنيد وقاعدته أعرض مما كنا نعتقد… ما يعنيه ذلك هو أن مسؤولي البنوك المركزية بحاجة لأن يكونوا مثابرين في محاربته.”

وقالت جورجيفا إنه إذا أظهرت سياسات المالية العامة والسياسة النقدية أداء جيدا، فإن العام القادم ربما سيكون أقل إيلاما، لكنها أضاف أنه إذا كانت سياسات المالية العامة غير محددة الأهداف بدرجة كافية فإنها قد تصبح “عدو السياسة النقدية وتغذي التضخم.”