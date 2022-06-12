جورج قرداحي من جديد.. "لم نرَ من الخليجيين خيراً في العقد الأخير"!!

عاد وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي، من جديد، ليثير الجدل، بتصريحات مستفزة لدول الخليج، متهماً إياها بعدم تقديم يد العون للبنان خلال الأعوام العشرة الأخيرة.

تصريحات قرداحي جاءت خلال استضافته في برنامج “من الأخير” الذي يذاع على قناة “آي نيوز” العراقية، في نهاية أيار/ مايو الماضي حيث كرر تصريحاته السابقة بشأن الحرب في اليمن، والتي تسبب بأعمق أزمة دبلوماسية بين دول الخليج وبين الحكومة اللبنانية.

وقال قرداحي في تصريحاته الجديدة للقناة العراقية، إن “إخواننا الخليجيين يقولون نحن سنترك لبنان، لقد تركوا لبنان منذ زمن”، معتبرا أن “دول مجلس التعاون الخليجي كانت تتحين الفرصة للخروج من لبنان وقد أتتها عبر تصريحاته”، حسب زعمه.

وأضاف قرداحي أن “لبنان في كل أزماته التي مر بها لم يعطه أحد قطرة ماء.. نحن نمر بأزمات منذ عشر سنوات من المحروقات مثل البنزين والمازوت والأزمات المالية، ولم ينظر إلينا أحد”.

وتابع: “لم يرسل لنا أحد صهريج بنزين أو مازوت كي يشعر الناس بالدفء”.

وأثارت تصريحات قرداحي الجديدة غضب صحفيين ونشطاء خليجيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تشرين الأول 2021، اندلعت أزمة دبلوماسية بين لبنان وبعض دول الخليج، على خلفية مقابلة تلفزيونية لقرداحي سجلت قبل توليه مهام منصبه، اعتبر فيها أن جماعة “أنصار الله” اليمنية “تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات”.

وما فاقم الأزمة أكثر، رفض الوزير السابق الاعتذار عن تصريحاته، التي أثارت عاصفة من الانتقادات في دول الخليج العربية.

واستدعت المملكة العربية السعودية في خضم الأزمة سفيرها لدى بيروت، وأمهلت السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها. قبل ان يعلن قرداحي استقالته من منصبه تمهيدا لإعادة العلاقات الى طبيعتها.