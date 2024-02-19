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جوزيب بوريل: أغلبية دول الاتحاد الأوروبي تدعو إلى "هدنة إنسانية فورية" في غزة

منذ 3 دقائق
جوزيب بوريل

جوزيب بوريل

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صرح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للصحفيين اليوم الاثنين إن 26 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى “هدنة إنسانية فورية” تفضي إلى “وقف مستدام لإطلاق النار” في غزة.

وأضاف بوريل أن تلك الدول اتفقت على “المطالبة بهدنة إنسانية فورية من شأنها أن تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الرهائن وتقديم المساعدة الإنسانية”.

ولم يذكر بوريل الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي لم توافق على البيان، لكن دبلوماسيين يقولون إن المجر منعت صدور بيان مماثل قبل بضعة أيام.

وتصاعدت الدعوات الدولية لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والتي كان آخرها من القارة العجوز، التي دعت غالبية دولة لتلك الخطوة.

    المصدر :
  • رويترز

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