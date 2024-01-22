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جوزيب بوريل: الوضع الإنساني في غزة "لا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك"

منذ 6 دقائق
جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

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قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (الاثنين 22-1-2024) إن الوضع الإنساني في قطاع غزة، الذي تفرض إسرائيل حصارا مطبقا عليه حاليا ضمن حربها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، “لا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك”.

وقال بوريل للصحفيين قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي “من الآن فصاعدا لن أتحدث عن عملية السلام، ولكنني أريد عملية حل الدولتين”.

من جهتها، قالت أنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا، قبيل حضور اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إن حل الدولتين الذي من شأنه أن يتيح التعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو الحل الوحيد للصراع المستمر.

وأضافت “كل أولئك الذين يقولون إنهم لا يريدون أن يسمعوا شيئا عن مثل هذا الحل لم يقدموا أي بديل”، ودعت أيضا إلى “وقف إنساني” عاجل للحرب المستعرة في قطاع غزة.

فيما أمل وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه أنه يأمل في أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية.

    المصدر :
  • رويترز

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