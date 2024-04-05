جوزيب بوريل: فتح إسرائيل ممرات جديدة لا يكفي لمنع المجاعة في غزة

قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة 5 نيسان/أبريل الجاري، إن قرار إسرائيل بفتح بعض الممرات الجديدة للمساعدات الإنسانية في غزة لن يكفي لمنع المجاعة في غزة.

وكتب بوريل على منصة إكس “بعد التنديد واسع النطاق لمقتل سبعة من موظفي ورلد سنترال كيتشن على يد الجيش الإسرائيلي والضغوط الدولية المتزايدة، ستفتح الحكومة الإسرائيلية بعض الممرات للمساعدات الإنسانية. لا يكفي هذا لمنع المجاعة في غزة”.

وأضاف “يتعين تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الملزم رقم 2728. الآن”.

يذكر أن مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اتهم حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتسبب في حدوث مجاعة في قطاع غزة وباستخدام التجويع سلاحا في الحرب.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.