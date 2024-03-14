جوزيب بوريل: نأمل التوصل لوقف إطلاق نار بغزة في الأيام المقبلة

أعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم الخميس، عن أمله في التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة “في الأيام المقبلة”.

وأوضح بوريل، في حديثه لإذاعة إسبانية محلية اليوم، أنه لا تزال هناك فرصة للمفاوضات بين إسرائيل وحركة “حماس”، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت.​​​​​​​

وذكر أن المساعدات الغذائية بدأ تسليمها إلى غزة “لكن بشكل بطيء وغير كافٍ”، مشيرا أن 500 شاحنة كانت تدخل غزة يوميا قبل الحرب.

وأكد أن إسقاط المساعدات الغذائية من الجو بالمظلات “لا يمكن أن يحل محل حركة مرور 500 شاحنة”.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

وفي محاولة لتدارك الأزمة تواصل دول عربية وأجنبية تعاونها من أجل إنزال المساعدات جوا على مناطق شمال القطاع إلا أنها تظل غير كافية ولا تسد الاحتياجات العاجلة للفلسطينيين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ، حربها المدمرة على قطاع غزة رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.