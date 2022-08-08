جولدمان ساكس: الأسباب التي تدفع أسعار النفط للارتفاع ما زالت قوية

قال بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس اليوم الواقع في 8 تموز 2022 إن الأسباب التي تدفع أسعار النفط للارتفاع ما زالت قوية، حتى بافتراض حدوث صدمات سلبية، مع بقاء عجز في المعروض أكبر مما كان متوقعا في الأشهر القليلة الماضية.

وأضاف البنك أن توقعاته لأسعار خام برنت القياسي العالمي للربعين الثالث والرابع هذا العام تقع في نطاق بين 110 دولارات و125 دولارا للبرميل مقابل 140-130 دولارا للبرميل في تقديراته السابقة. وأبقى على توقعاته للأسعار للعام 2023 عند 125 دولارا للبرميل.

وقال جولدمان إنه يتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من 2022 وبمقدار مليوني برميل يوميا في 2023 .