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جولدمان ساكس: النفط الروسي يباع بسعر أعلى بكثير من الأسعار المعروضة

منذ دقيقة واحدة
بنك جولدمان ساكس

بنك جولدمان ساكس

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قال جولدمان ساكس في مذكرة إن شركاء موسكو التجاريين يدفعون مقابل الخام الروسي بأكثر مما تقدره الأسعار المعروضة مما يخفف من تأثير العقوبات الغربية على روسيا.

ورأى البنك، في مذكرة بتاريخ 10 فبراير شباط، أن الفجوة بين متوسط السعر الفعلي المدفوع والسعر المعروض اتسعت منذ مارس آذار الماضي، وبلغت نحو 25 دولارا للبرميل في ديسمبر كانون الأول.

وأوضح جولدمان “نعتقد أن المرونة في الإنتاج حتى الآن قد تعكس جزئيا أن السعر الفعلي المدفوع للنفط الروسي ربما أكثر بكثير من تقديرات الأسعار المعروضة”.

وردا على أحدث العقوبات الغربية، بما في ذلك أسقف أسعار فُرضت للحد من عوائد موسكو، قالت روسيا يوم الجمعة إنها ستخفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا في مارس آذار هذا العام.

وخفض بنك جولدمان ساكس الأسبوع الماضي توقعاته لأسعار النفط لهذا العام والعام المقبل لكنه قال إنه لا يزال يتوقع أن ترتفع الأسعار بحلول ديسمبر كانون الأول تدريجيا إلى 100 دولار للبرميل.

وأشار إلى أن انخفاض الإنتاج من روسيا “عامل رئيسي” في تلك التوقعات، إلى جانب عودة الطلب الصيني بعد رفع قيود كوفيد-19 في أكبر مستهلك للسلع في العالم.

    المصدر :
  • رويترز

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