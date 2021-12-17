جونسون: أتحمل المسؤولية الشخصية عن هزيمة حزب المحافظين في الانتخابات الفرعية

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يتحمل “المسؤولية الشخصية” عن هزيمة حزب المحافظين في الانتخابات الفرعية في شمال شروبشاير.

وعلق جونسون على الهزيمة التي مني بها حزبه، معتبرا أن “التصويت في الشمال محبط للغاية”، ملقيا باللوم على “إحباط” الناخبين.

وقال: “إن سلسلة طويلة من الأشياء حول السياسة والسياسيين في العناوين الرئيسية قد طغت على رسائل الحكومة حول قضايا مثل كوفيد والرعاية الصحية والوظائف”.

وقد وافق على أن هذا يشمل محاولته الخاصة لتغيير قواعد الفساد في البرلمان، والتي أدت إلى الانتخابات الفرعية بعد استقالة النائب أوين باترسون بدلا من قبول تعليق عضوية مجلس العموم.

يذكر أن حزب المحافظين البريطاني بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون شهد هزيمة كبيرة في انتخابات تشريعية فرعية جرت في وسط إنجلترا وخسر فيها أحد معاقله.

وأظهرت النتائج الرسمية أن مرشحة الحزب الليبرالي-الديمقراطي هيلين مورغن فازت بالمقعد النيابي عن دائرة نورث شروبشير بعدما حصلت على 47 بالمئة من الأصوات متقدمة بذلك بحوالى ستة آلاف صوت على منافسها الذي رشحه حزب رئيس الوزراء لخلافة النائب المحافظ أوين باترسون.