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جونسون: الانتشار السريع لمتغير "دلتا" من فيروس كورونا لا يزال قيد التقييم

9 - يونيو - 2021
بوريس جونسون

بوريس جونسون

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه من السابق لأوانه البتّ في رفع الإغلاق العام في الـ21 من يونيو الجاري.

وأشار جونسون إلى أن البيانات حول ما إذا اللقاح يوفر حماية كافية من الانتشار السريع لمتغير “دلتا” من فيروس كورونا، لا تزال قيد التقييم.

وقال جونسون “أعتقد أن ما يمكن للجميع رؤيته بوضوح شديد هو أن الحالات ترتفع وفي بعض الحالات يرتفع معدل العلاج بالمستشفيات”، مبينا أن ” ما نحتاج إلى تقييمه هو مدى الحماية التي أمنها اللقاح للسكان حتى نتمكن من المضي قدما إلى المرحلة التالية. وهذا ما سننظر إليه”.

وكانت هيئة الصحة العامة في بريطانيا أعلنت أن متحور “دلتا” من كورونا المسجل لأول مرة في الهند، هو الأكثر انتشارا، وقد تزيد احتمالات دخول المصابين به للمستشفى مقارنة بمصابي متحور “ألفا”.

وكشفت آخر الإحصاءات الرسمية البريطانية أن واحدا من بين ثمانية شبان في أنحاء بريطانيا، متردد في تلقي لقاح كوفيد -19.

ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني لا يزال حوالي 13 في المائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و29 عاما مترددين بشأن اللقاح وهي أعلى نسبة بين الفئات العمرية، رغم الحملة التي تقوم بها السلطات لتشجيع الشباب على اللقاح.

ويقول الخبراء إن النقص النسبي في الحماس يرجع جزئيا إلى أن معظم الرسائل العامة أثناء الوباء ركزت على التهديد الذي يتعرض له كبار السن نتيجة الوباء.

وقال إيفو فلايف أستاذ العلوم السلوكية في كلية “وارويك” للأعمال: “لقد فهم الشباب رسالة مفادها أنهم ليسوا مهمين عندما يتعلق الأمر بالفيروس”.

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