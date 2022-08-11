الخميس 13 محرم 1444 ﻫ - 11 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جونسون: تعاون الإمارات وبريطانيا مهم للعالم

منذ 13 دقيقة
بوريس جونسون

بوريس جونسون

A A A
طباعة المقال

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، على أهمية التعاون بين بلاده ودولة الإمارات، موضحا أنه “مهم جدا للعالم”.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن جونسون “أبلغ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في اتصال هاتفي بأن التعاون بين البلدين بشأن أوكرانيا والاستقرار الإقليمي، مهم للغاية بالنسبة للعالم”.

وأضاف المتحدث، الخميس: “أعرب (جونسون) عن ثقته باستمرار هذا التعاون في السنوات المقبلة”.

    المزيد من أخبار العالم

    علم الصين
    الصين تدافع عن قرارها تعطيل محاولة في الأمم المتحدة لمعاقبة متشدد باكستاني
    إسعاف- أرشيفية
    مصرع 11 شخصا في حادث مروري بجنوب مصر
    أوبك
    أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2022

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    النائب علي حسن خليل
    حجز احتياطي على أملاك "علي حسن خليل" بقيمة 100 مليار ليرة!!
    فقدان الوزن- تعبيرية
    فاكهة ذات مفعول "عجيب" لإنقاص الوزن.. تناولها قبل كل وجبة!
    شارع المصارف
    بالفيديو: احتجاز رهائن وتهديد بالقتل في هذا المصرف بمنطقة الحمرا!