جونسون: تعاون الإمارات وبريطانيا مهم للعالم

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، على أهمية التعاون بين بلاده ودولة الإمارات، موضحا أنه “مهم جدا للعالم”.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن جونسون “أبلغ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في اتصال هاتفي بأن التعاون بين البلدين بشأن أوكرانيا والاستقرار الإقليمي، مهم للغاية بالنسبة للعالم”.

وأضاف المتحدث، الخميس: “أعرب (جونسون) عن ثقته باستمرار هذا التعاون في السنوات المقبلة”.