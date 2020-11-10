جونسون خلال تهنئته لبايدن: أتطلع الى تعزيز الشراكة بين بلدينا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه تحدث الى جو بايدن لتهنئته بفوزه في الانتخابات الرئاسية الاميركية، مؤكدا أنه يتطلع الى “تعزيز الشراكة” بين البلدين.

وكتب جونسون حليف دونالد ترامب على تويتر: “تحدثت للتو الى جو بايدن لأهنئه بانتخابه. إنني اتطلع الى تعزيز الشراكة بين بلدينا والعمل معه حول أولوياتنا المشتركة، من التصدي للتبدل المناخي الى تعزيز الديموقراطية والنهوض بعد الوباء”.

وقالت رئاسة الوزراء البريطانية إن جونسون هنأ “بحرارة” بايدن ونائبته كامالا هاريس التي ستكون اول امرأة سوداء تتولى هذا المنصب بفضل “انجازاتها التاريخية.

واضافت انه خلال اتصال هاتفي استمر عشرين دقيقة، ناقش جونسون وبايدن “العلاقات الوثيقة والقديمة العهد بين بلدينا وتعهدا تطوير هذه الشراكة في الاعوام المقبلة في مجالات على غرار التجارة والامن، وخصوصا عبر حلف شمال الاطلسي”.

ودعا جونسون الرئيس الاميركي المنتخب الى مؤتمر الامم المتحدة حول المناخ (كوب 26) الذي يعقد في غلاسكو العام المقبل.

واعرب الرجلان عن رغبة كبيرة “في أن يلتقيا شخصيا وخصوصا حين تستضيف المملكة المتحدة قمة مجموعة الدول السبع العام 2021″، بحسب داوننغ ستريت.

بدوره، تحدث رئيس الوزراء الايرلندي مايكل مارتن الى بايدن، لافتا الى أن الاخير شدد على اهمية احترام “اتفاق الجمعة العظيمة” الموقع العام 1998 في اطار بريكست، والذي انهى ثلاثة عقود من العنف بين الكاثوليك والبروتستانت.