استمع لاذاعتنا

جونسون: سنحصل على 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا في حال كان آمناً

منذ 5 دقائق
رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون

رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون

A A A
طباعة المقال

بعدما اعلنت شركتا “فايزر” و”بيونتيك” أن اللقاح ضد كوفيد-19 الذي تعملان على تطويره “فعّال بنسبة 90%”، وذلك بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه،  رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بنتائج الاختبارات ووصفها بأنها واعدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء: “سنعرف ما إذا كان اللقاح آمنا وفعالا على حد سواء بمجرد نشر بيانات السلامة، وعندها فقط يمكن لسلطات الترخيص النظر في إتاحته للجمهور”.

وأضاف: “في غضون ذلك، فإن السلطات الصحية على استعداد لبدء برنامج تطعيم لأولئك الأكثر تعرضا للخطر، بمجرد توفر اللقاح، وقبل طرحه على نطاق أوسع”.

من جهته، كتب زعيم حزب العمال، كير ستارمر على “تويتر”، أنها “أخبار مشجعة حقا”.

    المزيد من أخبار العالم

    ترامب وبايدن
    لقاح كورونا يوّحد ترامب وبايدن
    ارتفاع الأسهم الأوروبية
    البورصات الأوروبية تسجل ارتفاعا كبيرا بعد الخبر السار عن لقاح “فايزر”
    محسن رضائي
    “تويتر” يعلق حساب المسؤول الإيراني محسن رضائي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    صورة تظهر ما يحدث عندما لا يتم تسكير غطاء المرحاض
    صور صادمة تظهر ما يحدث إذا تركت غطاء المرحاض أثناء التنظيف
    عناصر من ميليشيا حزب الله
    صالح أحمد الصباغ: سُنّي متشيّع قتله حزب الله بأمرٍ من القيادة !!!
    أعراض عديدة لمرض كوفيد19
    كورونا
    7 أشكال لمرض كورونا..بصمة خاصة لكل شكل بالدم