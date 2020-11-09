جونسون: سنحصل على 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا في حال كان آمناً

بعدما اعلنت شركتا “فايزر” و”بيونتيك” أن اللقاح ضد كوفيد-19 الذي تعملان على تطويره “فعّال بنسبة 90%”، وذلك بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه، رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بنتائج الاختبارات ووصفها بأنها واعدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء: “سنعرف ما إذا كان اللقاح آمنا وفعالا على حد سواء بمجرد نشر بيانات السلامة، وعندها فقط يمكن لسلطات الترخيص النظر في إتاحته للجمهور”.

وأضاف: “في غضون ذلك، فإن السلطات الصحية على استعداد لبدء برنامج تطعيم لأولئك الأكثر تعرضا للخطر، بمجرد توفر اللقاح، وقبل طرحه على نطاق أوسع”.

من جهته، كتب زعيم حزب العمال، كير ستارمر على “تويتر”، أنها “أخبار مشجعة حقا”.