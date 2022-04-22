جونسون: سنعيد فتح سفارتنا في كييف الأسبوع المقبل

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة خلال زيارة إلى الهند تستغرق يومين إن بريطانيا تعتزم إعادة فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف الأسبوع المقبل.

قالت الحكومة البريطانية في فبراير شباط، قبل أيام من غزو روسيا لأوكرانيا، إن سفارتها في كييف ستنتقل مؤقتا للعمل في مدينة لفيف.

وتأتي تصريحات جونسون، خلال زيارته إلى الهند، ولقائه نظيره الهندي ​ناريندرا مودي​، وسط خلافات بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكشف رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أنّ عشرات العسكريين الأوكرانيين يتدربون في بريطانيا على استخدام عربات مدرعة وعدت لندن بتقديمها إلى كييف.

ونقلت صحيفة “الغارديان” عن جونسون قوله: “أستطيع أن أقول إننا في الوقت الحالي نقوم بتدريب أوكرانيين في بولندا على استخدام أنظمة دفاع جوي، وفي أراضي المملكة المتحدة على استخدام مركبات مدرعة”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد إكمال التدريب الذي قد يستغرق “أسابيع قليلة”، سيعود الجنود الأوكرانيين إلى بلادهم مع 120 عربة مدرعة، بما في ذلك 80 ناقلة جنود مدرعة قتالية من نوع “Mastiff” و”Husky وWolfhound”.

بالإضافة إلى ذلك، تضم هذه الدفعة مركبات استطلاع مصفحة “سبارتن”، ومركبات “سامرية” للإسعاف، ومركبات إصلاح “سامسون” ومركبات “سلطان” للتحكم والقيادة.