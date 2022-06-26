الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جونسون: كلفة انتصار روسيا في أوكرانيا باهظة للغاية

منذ دقيقة واحدة
بوريس جونسون

بوريس جونسون

A A A
طباعة المقال

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه لا بد لزعماء العالم أن يدركوا أن هناك ثمنا لدعم أوكرانيا، يشمل ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء، لكن عليهم أيضا إدراك أن ثمن السماح لروسيا بالفوز سيكون أعلى بكثير.

وفي حديثه في بداية قمة مجموعة السبع الأحد، قال جونسون إنه يتعين على الغرب الحفاظ على وحدته في مواجهة عدوان موسكو.

وأضاف للصحفيين “من أجل حماية هذه الوحدة ومن أجل إنجاحها، يجب أن تُجري مناقشات صادقة حقا بشأن تداعيات ما يجري والضغوط التي يشعر بها الأصدقاء والشركاء”.

ومضى يقول “لكن ثمن التراجع وثمن السماح (للرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بالنجاح واقتطاع أجزاء كبيرة من أوكرانيا ومواصلة برنامجه للغزو سيكون أعلى بكثير. الجميع هنا يدرك ذلك”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جنوب أفريقيا تحقق في مقتل 17 شابا في حانة
آثار الدمار في سيفيرودونيتسك
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
انتكاسة كبيرة لأوكرانيا بعد سقوط سيفيرودونيتسك
اعلام دول مجموعة السبع
مجموعة السبع نحو حظر واردات الذهب الروسي!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟
مرفأ بيروت
خرق بريطاني في تحقيقات مرفأ بيروت.. من هو مالك شركة النيترات؟