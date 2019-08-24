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جونسون: لا عزلة ولا تراجع اقتصادي بعد بريكست

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تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة، ببناء بريطانيا “عالمية تتطلع إلى الخارج” بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي الذي كانت عضوا فيه لمدة تزيد عن 40 عاماً.

وقال عشية قمة تجمع أقوى الاقتصادات في العالم “رسالتي إلى قادة مجموعة السبع هذا الأسبوع هي التالية: بريطانيا التي أقودها ستكون عالمية وتتطلع للخارج ودولة واثقة من نفسها”.

مخاوف من خروج غير منظم
كذلك وعد جونسون بتنفيذ بريكست سواء باتفاق مع بروكسل أو من دونه مع حلول المهلة النهائية في 31 تشرين الأول/أكتوبر. لكن قطاع الأعمال في بريطانيا يخشى خروجا غير منظم يمكن أن يعرّض التجارة الخارجية لمخاطر ويتسبب بتراجع الاقتصاد.

واعتبر جونسون أن هؤلاء الذين يتوقعون أن تعاني بريطانيا من التراجع الاقتصادي والعزلة الدبلوماسية ما إن تشق طريقها بمفردها “مخطئون إلى حد كبير”.

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كما قال في بيان صادر عن مكتبه “بعض الناس يشككون في القرار الديموقراطي الذي اتخذه هذا البلد، إذ يخشون أن ننسحب من هذا العالم. والبعض يظن أن أفضل أيام بريطانيا هي خلفنا. لهؤلاء الناس أقول: أنتم مخطئون بشكل كبير”.

وأضاف “بريطانيا لن تحجم عن تلك المسؤوليات الخاصة التي تترافق مع كونها عمودا من أعمدة النظام العالمي وأحد مهندسيه”، مؤكدا: “سنبقى في قلب التحالفات في جميع أرجاء العالم”.

يذكر أن جونسون سيعقد خلال القمة محادثات ثنائية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، بحسب فرانس برس، إضافة إلى مجموعة من القادة الآخرين.

 

المصدر: دبي – العربية.نت

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