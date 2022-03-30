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جونسون: لا نهدف إلى إزاحة بوتين عن الحكم

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 30 - مارس - 2022 5:42 مساءً
بوريس جونسون

بوريس جونسون

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قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأربعاء، إن الغرب لا يهدف إلى إزاحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الحكم.

وتابع جونسون “ينبغي أن نستمر في تشديد العقوبات المفروضة على موسكو حتى يخرج كل جندي روسي من أوكرانيا”.

وقبل أيام، أبلغ رئيس الوزراء البريطاني، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بريطانيا ستزيد الضغوط الاقتصادية على روسيا.

وقال مكتب جونسون في بيان “الرئيس زيلينسكي قدم تحديثا بشأن تطورات المفاوضات، واتفق الزعيمان على التنسيق بشكل وثيق في الأيام المقبلة.”

وتابع البيان “كرر رئيس الوزرء القول بأن المملكة المتحدة ستبقي وستزيد الضغط الاقتصادي على نظام (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين.”

ودخلت الحرب في أوكرانيا، يومها الـ35، الأربعاء، وسط قتال بين القوات الروسية والأوكرانية في عدة مناطق في شرق وجنوب البلاد.

ومنذ بداية الحرب، يتحدث كل طرف عن خسائر ضخمة في الطرف الآخر، والسيطرة على مدن أو استردادها، دون أن يكون هناك إمكانية للتحقق من الموقف على الأرض بسبب الظروف الأمنية.

بريطانيا ترد على روسيا

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بريطانيا لن تدفع ثمن السلع الروسية مثل الغاز بالروبل، وإنها على اتصال بالشركات البريطانية التي قد تكون قلقة بشأن هذه المسألة أو تأثيرها على الصناعات والمصنعين في جميع أنحاء أوروبا.

وصرح المتحدث باسم جونسون للصحافيين اليوم الأربعاء قائلاً: “(وزير الأعمال) كواسي كوارتنج، الذي يعمل مع نظرائه، أوضح أنهم لن يدفعوا بالروبل”.

وكان الكرملين الروسي، أكد اليوم الأربعاء، أن روسيا لن تطلب على الفور من الدول دفع ثمن الصادرات الروسية من الغاز بالروبل، ووعد بتحول تدريجي.

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