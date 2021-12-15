جونسون للبريطانيين: فكروا ملياً قبل الخروج خلال موسم الأعياد

حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، المواطنين على تقليص الحفلات بمناسبة عيد الميلاد و”التفكير ملياً” قبل الخروج خلال موسم الأعياد، مع تسجيل البلاد أعلى معدل إصابات بكورونا.

ودعا جونسون في مؤتمر صحفي المواطنين إلى “الحصول على جرعات معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتجنب التجمعات الاجتماعية غير الضرورية”، رافضاً فرض أي قيود رسمية جديدة، على الرغم من العدد القياسي للحالات الجديدة والتحذيرات من ارتفاع حالات الاستشفاء المستقبلية.

وأضاف: “ما نقوله هو إنه يجب التفكير مليا قبل المشاركة بأي حدث، حيث من المحتمل مقابلة أشخاص معرضين للخر، ومقابلة أشخاص جدد. وفي حال الذهاب يجب التأكد من وجود تهوية وارتداء الكمامة”، مشيراً إلى “أننا في ضع مختلف عن الوضع الذي كنا فيه العام الماضي، بفضل الجرعات المعززة، ولكن علينا أن نكون حذرين”.

وتراجع التأييد لرئيس الوزراء جونسون وحزبه المحافظ الحاكم، بعد سلسلة من الفضائح من بينها إقامة حفلة في داوننغ ستريت خلال إغلاق في عيد الميلاد عام 2020 عندما كان سائدا حظر لمثل هذه الاحتفالات، مع بث مقطع مصور الأسبوع الماضي ظهر فيه موظفون يضحكون ويمزحون بشأنه، بالإضافة إلى تمويل تجديد مقر إقامته في داوننغ ستريت، وادعاء بأنه تدخل لضمان إجلاء الحيوانات الأليفة من كابل خلال الانسحاب الغربي في أغسطس.