جونسون و”القرار الصعب”..الإغلاق مجددا لمواجهة كورونا

يدرس رئيس الوزراء بوريس جونسون ، إعادة فرض قيود الإغلاق مجددا في جميع أنحاء إنجلترا ، لمواجهة ارتفاع إصابات فيروس كورونا ، حسب ما أفادت وسائل إعلام بريطانية، السبت.

وتعرض جونسون لضغوط متزايدة من العلماء والمعارضة لفرض إغلاق وطني مؤقت يكون بمثابة “قاطع الدائرة” في ظل ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت صحيفة التايمز أن جونسون سيحدد إجراءات جديدة في مؤتمر صحفي يوم الإثنين المقبل، وأنها قد تدخل حيز التنفيذ الأربعاء وتظل قائمة حتى ديسمبر/كانون أول.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر حكومي رفيع المستوى أنه سيسمح فقط للمتاجر الأساسية والمرافق التعليمية بفتح أبوابها.

من جانبها، قالت صحيفة الجارديان إن جونسون سيناقش تفاصيل الإجراءات خلال عطلة نهاية الأسبوع بهدف الإعلان عنها في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وأصدر مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني تقديرات يوم الجمعة أوضح خلالها أن 568100 شخص في جميع أنحاء إنجلترا أصيبوا بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي.

وتتخذ اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية قرارات بشأن إجراءاتها الخاصة بشكل منفصل عن إنجلترا.